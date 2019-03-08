08 Mart 2019, 09:51
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Motogp'de Sezon Başlıyor

Motogp

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

2019 takvimi

MotoGP'de 2019 yılı takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih
1 KatarUluslararası Losail 10 Mart
2 ArjantinTermas de Rio Hondo31 Mart
3 ABDAmerika14 Nisan
4 İspanyaJerez 5 Mayıs
5 FransaLe Mans 19 Mayıs
6 İtalyaMugello2 Haziran
7 KatalonyaBarcelona-Katalonya16 Haziran
8 Hollanda Assen 30 Haziran
9 AlmanyaSachsenring 7 Temmuz
10 ÇekyaBrno 4 Ağustos
11 AvusturyaSpielberg 11 Ağustos
12 Büyük BritanyaSilverstone25 Ağustos
13 San MarinoUluslararası Misano Marco Simoncelli 15 Eylül
14 Aragon Aragon22 Eylül
15 Tayland Uluslararası Chang 6 Ekim
16 Japonya Twin Ring Motegi 20 Ekim
17 Avustralya Phillip Island 27 Ekim
18 Malezya Uluslararası Sepang 3 Kasım
19 Valencia Ricardo Tormo 17 Kasım

Katar, Spor
Kaynak: AA


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