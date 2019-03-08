Motogp'de Sezon Başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar
Grand Prix'si ile başlayacak.
Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.
MotoGP'de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım'da İspanya
'nın Valencia
kentinde sona erecek.
2019 takvimi
MotoGP'de 2019 yılı takvimi şöyle:
Katar, Spor
|
|Grand Prix
|Pist
|Tarih
|1
|Katar
|Uluslararası Losail
|10 Mart
|2
|Arjantin
|Termas de Rio Hondo
|31 Mart
|3
|ABD
|Amerika
|14 Nisan
|4
|İspanya
|Jerez
| 5 Mayıs
|5
|Fransa
|Le Mans
| 19 Mayıs
|6
|İtalya
|Mugello
|2 Haziran
|7
|Katalonya
|Barcelona-Katalonya
|16 Haziran
|8
|Hollanda
| Assen
|30 Haziran
|9
|Almanya
|Sachsenring
|7 Temmuz
|10
|Çekya
|Brno
|4 Ağustos
|11
|Avusturya
|Spielberg
|11 Ağustos
|12
|Büyük Britanya
|Silverstone
|25 Ağustos
|13
|San Marino
|Uluslararası Misano Marco Simoncelli
|15 Eylül
|14
|Aragon
|Aragon
|22 Eylül
|15
| Tayland
|Uluslararası Chang
|6 Ekim
|16
| Japonya
|Twin Ring Motegi
|20 Ekim
|17
| Avustralya
|Phillip Island
|27 Ekim
|18
| Malezya
|Uluslararası Sepang
|3 Kasım
|19
|Valencia
|Ricardo Tormo
|17 Kasım
Kaynak: AA