Motogp'de Sezon İspanya'da Son Bulacak

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, İspanya
'nın ev sahipliğinde 18 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı İspanya'da yapılacak. Valencia
şehrindeki 4 km'lik Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonun sıralama turları yarın, ana yarış ise 18 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da yapılacak. Daha önce Repsol Honda
Takımı'nın İspanyol pilotu Marc Marquez sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantilemişti.
Pilotlar ve takımlar sıralamaları ise şöyle:
Takımlar sıralaması
1 - Repsol Honda (Japonya
): 427 puan
2 - Yamaha
Factory Racing (Japonya): 388 puan
3 - Ducati
Team (İtalya
): 363 puan
Pilotlar sıralaması
1. Marc Marquez (İspanya): 321 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 220 puan
3. Valentino Rossi
(İtalya): 195 puan - İSTANBUL
İspanya