14.06.2019 09:59
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MotoGP'de sıradaki durak İspanya

MotoGP

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek.
Katalonya bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barcelona Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 16 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 24 tur üzerinden yapılacak
Sezonun ilk altı yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins (İspanya): 88
4. Danilo Petrucci (İtalya): 82
5. Valentino Rossi (İtalya): 72
Kaynak: AA
Barcelona, İspanya, Spor

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