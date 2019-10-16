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Motokros Şampiyonası 2020'de de Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Afyonkarahisar'ın Dünya Motokros Şampiyonası yolculuğu devam ediyor.

16.10.2019 12:32Motokros Şampiyonası 2020'de de Afyonkarahisar'da düzenlenecek
Afyonkarahisar'ın Dünya Motokros Şampiyonası yolculuğu devam ediyor.

2018 yılında yapılan ilk şampiyonanın ardından, bu yıl ikincisi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen dev organizasyon, 2020 yılında yine Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde ve yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Yer Alan Projeler" arasına Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Turkey) 2020 yarışları da dahil edilirken, şampiyona ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Turkey) ile ülkemizin motor sporları ve spor turizmi alanında uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak, ülkemizdeki spor turizmini çeşitlendirmek ve yılın tamamına yaymak hedeflenmektedir. Motor sporları arasında önemli yere sahip olan Dünya Motokros Şampiyonası 20. Etabı, 5-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir."

2020 Dünya Motokros Şampiyonası'nın da Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasının Afyonkarahisar için gurur verici bir gelişme olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, şampiyonanın Afyon ve ülkemizin tanıtımı adına bulunmaz bir fırsat olduğuna kaydetti. Bu yıl düzenlenen yarışmaların geçen yıldan elde edilen tecrübeler ışığında daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Başkan Zeybek, 2020 yılında düzenlenecek şampiyonada şehri ve ülkeyi yine en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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