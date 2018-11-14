Motokrosta Sezon Afyonkarahisar'da Sona Erecek

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ve son ayak yarışı, 17-18 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın final ayağı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nin bin 725 metre uzunluğa sahip motokros parkurunda düzenlenecek.Son ayak mücadelesine Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.Toprak parkurdaki yarışlar MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, 85 cc ve 65 cc sınıflarında yapılacak. 17 Kasım Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek. 18 Kasım Pazar günü ise yarışçılar 2 etap halinde sezonun final ayağında mücadele verecek.