Motolux: Lüksü Burada Yaşa

Motolux Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Kurt, "Firmamızın temelleri 2014 yılında Adana'da atıldı. İlk önce ithalat yaparak başladık ve 1 yıl sonra yüzde 60 oranında yerli üretime geçtik. Son 1 yıl içerisinde de Avrupa ülkelerine ihracata başladık. Bu sene 5. yılımızı geride bırakıyoruz. Genç bir firmayız ama emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜRÜN ÇEŞİDİMİZİ HIZLAR ARTIRDIK"

CEO Mustafa Kurt, "3 teker ile başladık hizmet vermeye. Daha sonra turizme yönelik koltuklu modellerin üretimini yaptık. Elektrikli ve benzinli gruplarda üretim yapıyoruz. Ürün çeşidimizi 18 model aktif toplam 26 modele çıkarmayı başardık. 3 tekerlekli ürünlerimiz iş ve turizm amaçlı olarak kullanılıyor. İş amaçlı kullanılan modelimiz tamamen doğa dostu ve çevreyi kirletmeyen bir ürün ve bu yüzde çok fazla talep görüyor. Turizm amaçlı olan ürünümüz ise sahil bölgelerinde daha çok kiralama şirketleri tarafından tercih ediliyor. " dedi.

"BÜYÜMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Mustafa Kurt, "Türkiye genelinde her ilde satış, servis ve yedek parça hizmeti sunan bayilerimiz mevcut. 180'e varan ciddi bir bayi ağımız şu anda hizmet veriyor. 320'den fazla da servis hizmeti sunan noktamız var. Son dönemde büyüme yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için Avrupa'nın arzu ettiği pedal destekli doğa dostu elektrikli bisiklet türü modelleri üretme peşindeyiz. Bununla ilgili şu anda 4 model üretimi yapıyoruz. İlerleyen dönemde bunu 8 modele çıkartmak istiyoruz. Kurumsal bir şekilde yola devam ederek tüm hizmetleri eksiksiz şekilde müşterilerimize sunmak istiyoruz. Konsept mağazalarımız var 20 tane bunu 100'den fazla yapmak arzusu içerisindeyiz." diyerek sözlerine sonra verdi.