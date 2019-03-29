Motor Ekipmanlarında Aranılan Adres: Modimot

Modifiyeli Motor Aksesuarları üretimi yapan Modimot firma yetkilisi Ümit Çırakman, "Plastik kalıp üzerine çalışıyoruz. Kendi imalatımızı yapıyoruz şu anda. Yaptığımız ürünler faydalı ürün olarak geçiyor. Motosiklette çok önemli noktalar var. Bu noktaları önce tespit ediyoruz sonra bu noktaları korumak için gerekli üretimleri yapıyoruz. Kaliteli ve üst düzey parçalar üretmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ VE KALİTELİ ÜRÜN YAPMAK İSTİYORUZ"

Modimot firma yetkilisi Ümit Çırakman, "Bizim ürettiğimiz parçalar daha çok Yamaha ve Xmax'lerde daha çok kullanılıyor. Xmax'lere özel çalışmalar yapıyoruz. Diğer firmalardan gelen talebe göre de çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geldiğince yeni ve üstün kalite ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bir anda büyümek gibi bir hedefimiz yok. Basamakları bir bir ve sağlam çıkmak istiyoruz." dedi.

"İYİ VE DOĞRU İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Ümit Çırakman, "AR-GE çalışmalarımız devam ediyor ve bunlar zaman alan işler. Bir anda değil sağlam büyümek bizim hedefimiz. İyi ve doğru şeyler yapmak istiyoruz. Fuarla bizim için çok faydalı. İnsanların göremediğini burada görebiliyorsunuz. Fuarlar insanların kesesine göre çok daha uygun oluyor. Burada güzel indirimler oluyor. İnsanların gelip buradan faydalanmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.