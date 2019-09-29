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Motor kaputundan uyuşturucu çıktı

Adana polisi şüphelenip durdurduğu otomobilin motor kaputunda hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

29.09.2019 10:13Motor kaputundan uyuşturucu çıktı
Adana polisi şüphelenip durdurduğu otomobilin motor kaputunda hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Yamaçlı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken kırmızı bir otomobilden şüphelendi. Polis otomobili durdurup arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Bunun üzerine olay yerine getirilen narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek otomobilin motor kaputu kısmına tepki verdi. Polis kaputu açtığında poşet içinde 2 kilo 550 gram esrar buldu. Polis esrara el koyarken otomobilde bulunan Serhat A. (21) ve Kaan U.'yu (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat Ü. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaan U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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