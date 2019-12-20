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Motor ve şasi numarası değiştirilmiş 1 milyon liralık otomobiller ele geçirildi

Konya'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 adet araç ele geçirildi.

20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:22 Motor ve şasi numarası değiştirilmiş 1 milyon liralık otomobiller ele geçirildi
'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 adet araç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis, geçtiğimiz iki ay içerisinde kent merkezine faklı illerden motor ve şasi numaraları değiştirilerek, "change" yapılmış 7 aracın giriş yaptığını belirledi. Konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen araçları takibe aldıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmayla birlikte şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri tespit edilirken, 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen araçlar emniyet otoparkına çekilirken araçların piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. - KONYA

Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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