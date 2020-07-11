Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası

Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

11.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:31

Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Çağlayan E-5 Yanyol Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrildi.

Arkadan gelen bir aracın sürücüsünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu refüje kırması sonucu, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası

Kaynak: AA

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