Motor yatın tekneye çarpma anı güvenlik kamerasında

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, motor yatın çarptığı teknenin kaptanının yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
"Maçakızı" isimli motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkoz'un yaralandığı kazanın, kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi ortaya çıktı. Kayıtta, motor yatın tekneye doğru ilerlemesi ve çarptığı anlar görülüyor. Göltürkbükü
Mahallesi açıklarında meydana gelen kazada balıkçı teknesinin kaptanı yaralanmış, teknedeki 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.
Yaralanan kaptan ile diğer 3 kişi açıktaki teknelerle alınarak karaya çıkarılmıştı.
Kaynak: AA
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