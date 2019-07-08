08.07.2019 13:32
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Motora giren kediyi itfaiye çıkardı

Motora giren kediyi itfaiye çıkardı

ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Erzincan'da seyir halinde olan Tolgahan Şahin yönetimindeki 55 YA 255 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü önünde kırmızı ışıkta durdu. Şahin, duran aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tolgahan Şahin, olayı Erzincan Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir saat süren bir uğraş sonucu aracın motor bölümüne giren yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.


- Erzincan
Kaynak: DHA
Erzincan, İtfaiye, Güncel

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