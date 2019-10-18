'Motorcu Dostu Trafik' projesi Antalya'da devam ediyor

'MOTORCU Dostu Trafik' projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine Akdeniz Motosiklet Kulübü iş birliğiyle Antalya'da devam ediyor. 19 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte sürücüler bir araya gelecek.

Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye'yi kapsayan gezici etkinlikleri ikinci etabına Antalya'da devam ediyor. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yükseliş Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 131 Kepez adresinde bulunan Altay Padok Cafe'de gerçekleşecek.

SÜRÜCÜLER BİR ARAYA GELECEK

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri bu kez Antalya'da motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay'ın sunumuyla gerçekleşecek 'Yol Hikayeleri' gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.

TRAFİKTE EMPATİ

'Motorcu Dostu İstasyon' projesinin bir ileri aşaması olarak, 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesinin ilk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşıldı. Trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500'e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) ve MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu) bulunuyor.