Motorinden Sonra Benzine de Bu Gece Yarısından İtibaren İndirim Geliyor

Benzin fiyatlarında son 1 ayda litre başına 57 kuruş indirim yapılmasının ardından brent petrol fiyatlarının düşmesi ve doların gerilemesiyle birlikte bir indirim daha gündeme geldi. Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirilmesi bekleniyor. Böylelikle depoda 38 TL tasarruf edilecek.

BENZİNDE 15-16 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi. Habertürk'te yer alan habere göre; bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının 15-16 kuruş düşmesi bekleniyor.

SON 1 AY İÇİNDE 72-73 KURUŞ DÜZEYİNDE GERİLEMİŞ OLACAK

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

52 LİTRELİK DEPODA 38 TL TASARRUF

52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, bu gece yapılması beklenen indirimle birlikte 38 TL'lik tasarruf sağlanacak. Bu tutar, vatandaşın cebinde kalacak.