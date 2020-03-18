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Motorin fiyatlarında 26 kuruşluk indirim

Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları nedeniyle üst üste gelen akaryakıt indirimlerine bir yenisi daha eklendi.

18.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:43
Motorin fiyatlarında 26 kuruşluk indirim
Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları nedeniyle üst üste gelen akaryakıt indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 26-27 kuruş indirim yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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