Motorin fiyatlarında 26 kuruşluk indirim
Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları nedeniyle üst üste gelen akaryakıt indirimlerine bir yenisi daha eklendi.
18.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:43
Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları nedeniyle üst üste gelen akaryakıt indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 26-27 kuruş indirim yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
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