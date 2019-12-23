Haberler » Ekonomi » Motorin ve benzine zam - Ekonomi

Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

23.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:18 Motorin ve benzine zam
Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için altıncı kez devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 28 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,59 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,62 liraya yükselecek.
Benzin fiyatlarında ise 16 kuruşluk artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Ankara'da ortalama 6,94 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,87 liradan 7,03 liraya, İzmir'de 6,96 liradan 7,12 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Eşel Mobil Sistemi nedir?
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi ile petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

00:21   Borsa 112.000 puanı geçti - Ekonomi
00:21   Akaryakıta çifte zam - Ekonomi
00:13   Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Ekonomi
00:10   Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Ekonomi
23:50   On Numara çekildi (2) - Ekonomi
23:01   Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Ekonomi
22:08   Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı - Ekonomi
21:44   Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi - Ekonomi
21:08   Son dakika: Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti: Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz - Ekonomi
24.12.2019 00:42:52