ÖTV artışı nedeniyle benzin ve motorine 18 kuruş zam geldi

Dün, 29 Şubat (bugün) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruşluk indirim yapılmıştı. Bu gelişme üzerine akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzin türlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) litre başına 15 kuruş artırıldı. Bu artış pompa fiyatlarına 18 kuruş olarak yansıtıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Şubat tarihinde geçerli olmak üzere; motorin ve benzin türlerinden alınan özel tüketim vergisi litre başına 15'er kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 18'er kuruş olarak yansıtıldı."

ZAMLI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,12 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,32 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 6,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,73 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,64 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,74 liraya yükselecek.

AKARYAKITTA ÖTV TUTARLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ÖTV tutarları litre başına, motorinde 2,0559 lira, benzinde 2,5265 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar, karar öncesinde litre başına motorinde 1,9005 lira, benzinde 2,3765 lira olarak uygulanıyordu.

FİYATLAR BU HAFTA SÜREKLİ DEĞİŞTİ

Bu hafta akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma oldu. 25 Şubat Salı günü benzine 16 kuruş zam gelmişti. 26 Şubat Salı günü ise benzine 10 kuruş indirim yapıldı. 29 Şubat Cumartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruşluk indirim yapıldı. Bu indirimin ardından gidilen ÖTV artışıyla benzin ve motorine tekrar 18 kuruş zam geldi.