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Motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde motorin yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

20.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:10
'ın ilçesinde motorin yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ercan Varol yönetimindeki 21 FZ 467 plakalı tır, Edremit ilçesinde seyir halindeyken devrildi.
Kazada, sürücü Varol ve araçtaki İbrahim Yavuz Doğan yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın tankerindeki tonlarca motorinin yola döküldüğü kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.
Yangın ihtimaline karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA


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