Haberler » Ekonomi » Motorinde 8 kuruş indirim - Ekonomi

Motorinde 8 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek.

25.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:16Motorinde 8 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.
Buna göre, 'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,52 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:38 Borsada günlük işlemler (2)
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:17 Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:20:20