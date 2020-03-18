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Motorinde indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim bekleniyor.

18.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:00
Motorinde indirim beklentisi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine 3 kez art arda gelen indirimlerden sonra bu kez de motorine indirim bekleniyor.
İndirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49'a İstanbul'da 5.69 liradan 5.43'e İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50'ye düşmesi bekleniyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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