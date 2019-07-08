08.07.2019 18:10
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Motorine 15 kuruş indirim

Motorine 15 kuruş indirim

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 6.40 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ankara, Güncel

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