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Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

08.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:49

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,52 lira olacak. Ankara 'da motorinin litresi 5,43 liradan 5,58 liraya, İzmir'de ise 5,45 liradan 5,60 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Etiketler: Ankara, Ekonomi
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