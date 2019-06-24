24.06.2019 17:14
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Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor

İran gerginliği Hürmüz Boğazı'nı aştı ve Türkiye'ye kadar ulaştı. Bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslararası piyasalarda motorin fiyatı, son bir haftada fırladı. Bu gece, "eşel mobil" sistemi işletilmezse motorinde 17-18 kuruş zam gündemde.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'daki petrol üreticilerini, Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan önemli bir geçiş noktası. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte biri, her gün Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu bölgede, son günlerde İran ve ABD arasında yaşanan ve dünya genelinde savaş kaygısı da doğuran gerilim, petrol ve ürün (motorin ve benzinin uluslararası) fiyatlarını vurdu.

MOTORİNDE 17-18 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, son bir haftada 567 dolardan 591 dolara kadar çıktı. Bu artış, motorinde zammı tetikledi. Bu gece, devletin ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa satış fiyatlarını sabit tuttuğu "eşel mobil" sistemi işletilmezse motorinde 17-18 kuruş zam bekleniyor.

"BENZİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR"

Peki, benzinde durum ne? Sektör uzmanları, uluslar arası piyasalarda benzin konusunda motorinde olduğu kadar ciddi bir sıçramanın söz konusu olmadığını belirterek, "Benzin fiyatında birkaç günlük süre içinde bir değişiklik öngörülmüyor" dedi.

Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
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