24.06.2019 19:20
Haberler » Güncel » Haber

Motorine 22 kuruş zam

Motorine 22 kuruş zam

Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı. Zamda 1 kuruş ÖTV'den karşılanacak olup 22 kuruş yansıtılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Zam miktarından 1 kuruş ÖTV'den karşılanacağından dolayı pompaya 22 kuruş şeklinde yansıtılacak. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul 'da ortalama 6,42 liraya, Ankara 'da 6,54 liraya ve İzmir 'de 6,52 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:40 Jandarma, bağ evinde 300 kök Hint keneviri ele geçirdi
20:35 Konyaaltı Sahili'nde mavi bayrak gerilimi
20:32 Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı oldu
20:32 BM'den Abha Havalimanı saldırısına ilişkin açıklama
20:30 DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
20:29 Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı
20:29 Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı