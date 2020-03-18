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Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 26-27 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da motorinin litresi 5,67 liradan 5,40-5,41 lira seviyesine gerileyecek.

18.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:10

Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Dün benzine gelen 25 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorinde indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında 26-27 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul 'da litresi 5,67 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40-5,41 lira seviyesine gerileyecek. Bir hafta içerisinde 3 büyük indirim alan benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 5,35 liradan satılıyor.

BENZİNE ÜÇ, MOTORİNE BİR KERE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt indirimleri ilk olarak 10 Mart tarihinde başladı. 10 Mart'ta benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim gelmişti. 13 Mart tarihinde ise benzine 51 kuruşluk bir indirim daha gelmişti. 16 Mart tarihinde ise benzine 7 kuruşluk zammın ardından dün de benzine 25 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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