Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara
'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu.
Motorinin litresi İstanbul
'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir
'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükseldi.
Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükseldi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
The post Motorine 28, benzine 17 kuruş zam yapıldı
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Ankara, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com