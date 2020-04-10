Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Motorine 7 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek.

10.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:38
Motorine 7 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.
Buna göre, Ankara 'da ortalama 5,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,39 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İkinci el araç satışları Mart’ta frene bastı Ekonomi
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Ekonomi
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM’den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Haberler ›› Ekonomi ››Motorine 7 kuruş indirim - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:23: BIST100 yüzde 0.66 yükseldi, dolar 6.68 lirada - Ekonomi 18:18: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:16: Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi 18:12: Amasya Şeker'den pancar çiftçisine 22,5 milyon TL ödeme - Ekonomi 18:02: CHP Sözcüsü Öztrak'tan "Bilim Kurulu'nun görüşlerine uyun" çağrısı - Ekonomi 17:10: Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi - Ekonomi 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler