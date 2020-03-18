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Motorine beklenen indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim geldi.

18.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:45
Motorine beklenen indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49 liraya, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43 liraya, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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