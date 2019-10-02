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Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı.

02.10.2019 18:35Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin fiyatlarına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. İndirim, eşel mobil sistemi sebebiyle pompa fiyatlarına 7 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,47 liradan 6,40 liraya, Ankara'da 6,56 liradan 6,49 liraya ve İzmir'de ise 6,59 liradan 6,52 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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