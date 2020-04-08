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Motorine zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.

08.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:55
Motorine zam
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.
Fiyat atışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,30 liradan 5,45 liraya, Ankara'da 5,38 liradan 5,53 liraya, İzmir'de ise 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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