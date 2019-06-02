Motorlu araçların giremediği sahiller 'Martı'lara emanet Antalya
'nın dünyaca ünlü sahillerinde bisikletli Martı polis timleri görev yapacak
ANTALYA - Turizm sezonunda milyonlarca kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı
ve Lara Sahili'nde asayiş ile güvenliği, 'Martı Bisikletli Polis
Timi' sağlamaya başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri
bünyesinde kurulan Martı Bisikletli Polis Timi'nde 10 bisikletli polis memuru görev alıyor. Yaz mevsiminde binlerce kişinin zaman geçirdiği sahillerde, can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Martı Timi, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında görev yapacak. Sabah
erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Martı Timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra, oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak."10 ekip görev başında"Ekipler, 6.5 kilometrelik sahilin yanı sıra Atatürk
Parkı, Cam
Piramit, Kaleiçi ve Karaoğlan
Parkı'nı kapsayacak şekilde görev yapacak. Martı Timi'nin 6'sı Konyaaltı Sahili
1 ve 33 numaralı beachlerde, 4'ü ise Lara Sahili'nde görev yapacağı bildirildi. Timler ayrıca Sera otel, Polis kampı ve TRT kampında görev alacak. Acil yardım konusunda da eğitimleri bulunan Martı Timleri,yeri ve yabancı misafirlerin hizmetinde olacak.
Kaynak: İHA
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