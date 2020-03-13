Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düşen Sibel D. hastanelik oldu.
13.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:05
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düşen Sibel D. hastanelik oldu.Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. İşe giden Sibel D., Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan Asım Okur Parkı'na motorlu taşıtların girmemesi için çekilen zincire takılarak yüzüstü beton zemine düştü. Genç kızın yardımına yoldan geçen vatandaşlarla çevredeki esnaf koştu. Acı içinde kıvranan Sibel D., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Düşme anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntlerde, Sibel D. zincirin üstünden adım atmaya çalışırken zincire takılıp yüzüstü yere düşüyor. Çevredekiler tarafından düştüğü yerden kaldırılan genç kızın acı içinde kıvrandığı, vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Aşağı Pazarcı Mahallesi, Manavgat, Sabah, Güncel
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