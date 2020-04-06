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Motorlu kuryelerin koronavirüs tedbirleri

Motorlu kuryelerin koronavirüs tedbirleriANKARA'da, motorlu kuryeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında online ödeme yaparak sipariş veren vatandaşların ürünlerini kapıya asarak teslim ettiklerini, insanlar ile asgari derece muhatap olduklarını söyledi.

06.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:32
Motorlu kuryelerin koronavirüs tedbirleri
ANKARA'da, motorlu kuryeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında online ödeme yaparak sipariş veren vatandaşların ürünlerini kapıya asarak teslim ettiklerini, insanlar ile asgari derece muhatap olduklarını söyledi.
Türkiye 'de koronavirüs vakalarının ardından uzmanların 'evde kalın' çağrısına uyan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için online siparişlere yöneldi. Bu süreçte, şehirlerin hareketliliği büyük oranda düşse de, en yoğun çalışan mesleklerden birisi de motorlu kuryeler oldu. Sayıları azalan kuryeler, virüsten korunmak için sipariş götürdükleri müşterilerle asgari derecede muhatap oluyor. Sürekli ellerini dezenfekte eden ve maske kullanan motorlu kuryeler, siparişleri de kapıya asarak teslim ediyor.
'MASKE, ELDİVEN VE DEZENFEKTAN KULLANIYORUZ'
Çankaya Esat Mahallesi'nde bulunan lokantalarda moto kuryelik yapan Osman Karakaş, koronavirüs tedbirlerinden sonra siparişlerde yüzde 50'ye varan azalma olduğunu söyledi. 13 yıldır moto kuryelik yaptığını kaydeden Karakaş, "İnsanlar koronavirüsten korunmak için fazla sipariş vermiyor, verenler de online ödeme yapıyor. Biz de siparişleri kapılara asıyoruz ya da kapı önlerine bırakıyoruz. Mecburen temas ettiğimiz zamanlarda ise yanımızda dezenfektanlarla ellerimizi iyice yıkıyoruz. Koronavirüs tedbirleri alınmaya başladıktan sonra, maske, eldiven ve dezenfektanları sürekli yanımızda bulundurup sık sık kullanıyoruz" dedi.
'MÜŞTERİLERİ GÖRMÜYORUZ KAPIYA ASIYORUZ'
Kurumsal bir firmada moto kurye olarak çalışan Engin Canoğlu ise, online hizmet veren bir firmada çalıştığını söyledi. Koronavirüs karşı aldıkları tedbirleri anlatan Canoğlu, "Kolonya ile sürekli kendimi dezenfekte etmeye çalışıyorum. Maske ve eldiven kullanıyoruz, mümkün olduğunca yan yana gelmemeye çalışıyoruz. Online siteden sipariş verdikleri için biz müşterileri hiç görmüyoruz, kapıyı da açmıyorlar. Kapılarına asıp geri geliyoruz. Müşterileri görmesek bile her paket servisinden sonra dezenfektanlarla ellerimizi dezenfekte ediyoruz" diye konuştu.
15 yıldır moto kuryelik yapan Satılmış Akgül ise, insanların dışarıya çıkamadığı için evlere servis yaptıklarını söyleyerek, "Sürekli kendimizi ve motorumuzu dezenfekte ediyoruz. Maske ve eldiven takıyoruz. Mümkün olduğunca müşterilerle temas etmemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Motorlu kuryelerin koronavirüs tedbirleri

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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Motorlu kuryelerin koronavirüs tedbirleri
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