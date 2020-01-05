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Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor.

05.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:01
Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında alınacak. Ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergileri Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Aracın motor hacmine ve yaşına göre değişen fiyatlardaki ödemeler için son gün 31 Ocak.
(İHA)
Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.

Güncel

Kaynak: İHA


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