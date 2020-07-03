Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldüKAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, motorlu testereyle odun keserken yanlışlıkla omzunu kesen çiftçi Osman Karabörklü (39), ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek, hastanede tedaviye alındı.

03.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:23
Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, motorlu testereyle odun keserken yanlışlıkla omzunu kesen çiftçi Osman Karabörklü (39), ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek, hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Sarız ilçesinde meydana geldi. Çiftçi Osman Karabörklü, evinin bahçesinde motorlu testereyle odun keserken yanlışlıkla omzunu kesti. Yaralanan Karabörklü, çağrılan ambulansla Pınarbaşı ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Karabörklü'nün, Erciyes Üniversites Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Karabörklü'yü alarak, 80 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan Karabörklü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Sarız, Güncel, Haber
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