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Motorola E6 Serisine Yeni Bir Üye Ekliyor! İşte Yeni Moto E6s

Geçtiğimiz yıllarda Moto E6 ve

05.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:51
Motorola E6 Serisine Yeni Bir Üye Ekliyor! İşte Yeni Moto E6s
Geçtiğimiz yıllarda Moto E6 ve Moto E6 plus seri akıllı telefonlarını piyasaya süren Motorola şirketi E6 seri akıllı telefon ailesine yeni bir üye ekliyor.

Herkes için ulaşılabilir fiyat aralığına sahip olan Moto E6 ailesinin yeni üyesi Moto E6s, sahip olduğu ikiz arka kameranın haricinde, kullanıcıların çok hoşuna gidecek yep yeni özelliklere sahip.

Moto E6s akıllı telefon, değiştirilebilir bir arka kapağa ve çıkarılabilir bir bataryaya sahip. E6s serisi için E6 plus serisine benzediği söylenebilir. Diğer E6 seri telefonlarda olduğu gibi E6s serisinde de düşük bütçeli bir tasarım gerçekleştirilmiş. Moto E6s Detayları

Kızılcık rengine sahip olan E6s tasarımında, merkezde siyah renk ağırlıklı olarak tercih edilmiş. Konfor ve onarılabilirliği ön planda tutan kullanıcılar tarafından E6s serisinin çıkarılabilir batarya haznesi oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte maalesef sim kartı telefona yerleştirebilmek için de batarya haznesinin çıkarılması gerekiyor. Günümüz teknolojisi göz önüne alındığında negatif olarak algılanabilecek bu durumun yanı sıra Moto E6s serisi akıllı telefonlar, Nano-Sım, Micro-Sım ve MicroSD Kart için uyumlu şekilde üretiliyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Motorola, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Motorola E6 Serisine Yeni Bir Üye Ekliyor! İşte Yeni Moto E6s - Haberler

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