Motorola ve Nokia Yeni Modelleri, 350 Dolara 1000 Dolarlık Görüntü

Motorola
ve Nokia
'nın En Yeni Modelleri, 350 dolara 1000 Dolarlık Amiral Gemisi Telefon Görüntüsü Sunuyor!
Motorola ve Nokia son dönemde bütçe dostu amiral gemisi özellikler sunmaya çalışıyor, Ancak bunda ne kadar başarılı derseniz? gelin birlikte bakalım.
Yeni modellerin performans açısından nasıl çalıştığı ve yeni amiral gemisi modellere göre performanslarının nasıl olduğu bir anlamda göreceli olabilir? ancak, tasarımı, ekranı ve ergonomisi nasıl kullanılabileceğini doğrudan etkilediği de bir gerçektir. Bu yüzden; yeni bir telefon almaya niyetlenenler için performans her zaman ilk tercih olmayabilir. Tam da bu noktada Motorola One ve Nokia 7.1 gelecek vaat eden iki model olarak karşımıza çıkıyor.
Her iki telefon modelinde de uzun büyük ekranlar, çift kamera setleri ve 2018'e damgasını vuran Çentikli Ekranlar mevcut. Bu iki modelde yeni Premium amiral gemisi telefonların neredeyse yarı fiyatına geliyor.
Nokia 7.1 için 349$ iken Motorola One 399$…
Motorola ve Nokia'nun bu yeni modellerinin büyük ekranları, temiz niş tasarımları ve sunduğu kullanım kolaylıkları ile dikkat çekiyor.Yarı fiyatına ne kadar iyi telefonlar alabiliceğinizi gösteren bu modellerin kendi sınırları var ve neden daha fazla parayı diğer modellere verelim ki? dedirtiyor.
Nokia 7.1 Özellikleri
Bu modelde dikkat çeken iyi özellikler arasında; Keskin
renkli bir ekrana sahip olması, oyun ve uygulamalarda işlemci performansını gayet iyi koruması, Android One ile hızlı güncellemelere sahip olması geliyor. Kötü tarafında ise renk ve ayarlamalar bazen hoş gelmiyor, hoparlör sistemi pek yeterli sayılmayabilir ve bloklu tasarım pek hoş gelmeyebilir.
Motorola One Özellikleri
Bu modelin iyi taraflarında ise pürüzsüz sıcak bir tasarıma sahip olması, tek hoparlör sistemi şaşırtıcı derecede güçlü, bataryanın ise oldukça uzun gidiyor olması yer alıyor.Kötü taraflarında ise işlemci olarak biraz yavaş bir performans sergilemesi hissettiriyor, ekran tarafında diğerlerindeki gibi bir keskinlik beklemeyin.
Ancak 350 dolarlık bir bütçe ile 1000 dolarlık bir tasarım görüntüsünü kesinlikle bu iki modelden elde edebilirsiniz. Zira iki cihazda da büyük ekranlar bira daha geniş çeneli çerçeveler ile 5.9inçe yakın. Nokia 7.1 daha keyifli ve daha doygun bir ekrana sahip 1080p, Motorola One'daki görüntü biraz daha 720p'e yakın gibi görünüyor. Kullanımda bir sorun yaratmasa da yan yan koyduğunuzda Nokia 7.1 daha iyi görünüyor.
Öte yandan renk ayarları konusunda Motorola daha iyi ve doğal bir görüntü sunuyor. Nokia'da ise daha soğuk gri renkli tonlar mevcut.
Hangi beyazın daha beyaz hangi mavinin daha mavi olduğunu anlamak sizi biraz yorabilir. Her iki model de alt tarafta çene diya tabir edilen bir bölüm olması olumsuz taraflarından. Yine her iki modelde aynı boyutta ve tek el ile tutulması ve çalıştırması oldukça rahat; cihazın üst tarafında, alttaki gibi bir Çentik yapısı var.
Yine de her iki telefonun amiral gemisi tasarımlarına göre oldukça şık göründüğü de bir gerçek.
Yarı fiyatına sahip olunabilecek bu modellerin zayıf noktaları yok mu? var tabi. Motorola One orta sınıf telefonlardaki Snapdragon 625 mobil işlemci ve daha düşük ekran çözünürlülüğü yüzünden biraz geri kalıyor. Oyun performansları ve diğer performansları Nokia 7.1'e göre daha kötü kalabilir.
Nokia 7.1 ise Snapdragon 636 mobil işlemcisi ile bundan daha iyi. Üstelik ekran çözünürlülüğü de öyle. Kameralar tarafında da Nokia daha iyi. Arka kameralar genellikle yavaş çalışıyor. Selfi kameralarında ise fark aslında daha az.
Her iki telefon da Google
'ın Android One programının bir parçası;bu yüzden diğer birçok Android telefona kıyasla mükemmel bir yazılım avantajına sahipler. Google güncellemerine çok daha hızlı sahip olacaksınız.
Sonuç olarak;
350 dolarlık telefonlar arasında seçimler yapmak her zaman zordur. Çok fazla model var ve bu seçimlerde bir denge tutturmak gerekir. Model seçerken hangi özelliklerden vazgeçmek gerektiğine iyi karar vermek zorundasınız. Ola ki 1000 dolarlık bir telefon görünümüne sahip 350 dolarlık bir telefon arıyorsanız? bu modeller sizin için alternatif seçimler olabilir. Eğrisiyle doğrusuyla…
Bence Motorola One ve Nokia 7.1, şu anda satın almaya değer orta sınıf özelliklere sahip, ancak tasarım öncelikli orta sınıf için ideal seçimdir.
Motorola,Nokia
06 Aralık 2018 Perşembe 03:37