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Motoru alev alan otomobil yandı

Motoru alev alan otomobil yandıBARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi.

01.10.2019 11:03
Motoru alev alan otomobil yandı
BARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi yangını döndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Bayıryüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Hayati Yağlı yönetimindeki 74 AAG 103 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yağcı, otomobili yol kenarına çekerek, yardım istedi. Yoldan geçenler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler otomobili tamamen sardı. Bu sırada karayolu da trafiğe kapatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç yangının söndürülmesiyle karayolunda da ulaşım normale döndü.
Motoru alev alan otomobil yandı

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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