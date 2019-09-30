Haberler » Güncel » Haber

Motoru alev alan otomobil yangın

BARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi.

30.09.2019 22:50Motoru alev alan otomobil yangın
BARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi yangını döndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Bayıryüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Hayati Yağlı yönetimindeki 74 AAG 103 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yağcı, otomobili yol kenarına çekerek, yardım istedi. Yoldan geçenler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler otomobili tamamen sardı. Bu sırada karayolu da trafiğe kapatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç yangının söndürülmesiyle karayolunda da ulaşım normale döndü.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası
01:47 Bursa'da karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
01:44 Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
01:40 Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"
01:40 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
01:37 İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı