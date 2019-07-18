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Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

18.07.2019 13:50

ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olay, Maryland eyaletindeki Ocean City şehrinde meydana geldi. Yetkililer, 23 yaşındaki pilotun motoru arızalanan uçağı havalimanına kadar götüremediği ve mecburen okyanusa iniş yaptığını açıkladı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Plajdakiler uçağın suya inişini izlerken; uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktan kendisinin çıktığı bildirildi.

Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Dünya

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