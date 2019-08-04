Haberler» Yerel» Haber

Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti

Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında motoru arızalanan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne Sahil Güvenlik teknesi ile Marmaris Limanına çekildi.

04.08.2019 22:13
Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti
Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti
Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında motoru arızalanan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne Sahil Güvenlik teknesi ile Marmaris Limanına çekildi.
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezi amacıyla denize açılan bir teknenin motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler.
Sabah saatlerinde denize açılan ve içinde iki kişinin bulunduğu Karya-O isimli tekne Çiftlik Koyu açıklarında motoru arızalandı. Denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaşlar Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Belirlenen adrese hareket eden Sahil Güvenlik teknesi, sürüklenmekte olan tekneyi yedekleyerek Marmaris Limanına getirdi.

Marmaris, Çiftlik, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
22:41   Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti
22:36   10 dakikada metrekareye 30 kg yağış düştü.
22:33   Datça ve Bodrum'da 81 göçmen yakalandı
22:13   Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti
21:24   İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı
21:06   Vicdansızlığın böylesi görülmedi...Köpek yavrusunu çuvala koyup yol kenarına attılar
18:27   Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi