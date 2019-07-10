10.07.2019 13:23
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Motoru arızalanan uçak acil iniş yaptı

Motoru arızalanan uçak acil iniş yaptı

– ABD'de Atlanta-Baltimore seferini yapan Delta firmasına ait uçak, motorlarından birinde arıza çıkması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı.

– ABD'de Atlanta- Baltimore seferini yapan Delta firmasına ait uçak, motorlarından birinde arıza çıkması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Kanat tarafında oturan bir yolcu motorda çıkan arızayı saniye saniye görüntüledi.

Uçağın kanadında bulunan motorlardan birinde bulunan metal parçanın çıkması sonucu arıza meydana geldi. Uçaktaki yolcular, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra patlama sesi duyduklarını ve kabinin içerisine duman dolduğunu söyledi. Yolcular, duyulan patlama sonucu uçağın yavaşladığını ve uçağın içinin çok fazla ısındığını belirtti.

Daha sonra durumla ilgili açıklama yapan kaptan, acil inişin planlandığını yolculara aktardı. Federal Havacılık Kurumu (FAA) sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uçağın Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiğini ve yaklaşık 150 yolcunun tahliye edildiğini bildirdi.

Yolculardan Tyler Kreuger, uçaktan indikten sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Telefonun çekmediğini biliyordum. Ancak, telefonumu çıkarıp anneme onu sevdiğimi söyleyen bir mesaj yazdım" dedi.


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Baltimore, Dünya

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