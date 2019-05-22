Motoru yatarak kullanan şahıs yürekleri ağza getirdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Olay İstanbul- Çanakkale
karayolu üzeri Tekirdağ Ticaret Borsa'sı mevkiinde meydana geldi. Yolda motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan bir motosiklet sürücüsünün o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaybedildi. Yürekleri ağza getiren görüntülerde yatar vaziyette yolculuk yapan sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Bir süre motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan motosikletli daha sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ
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Kaynak: İHA