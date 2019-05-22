22.05.2019 20:33
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Motoru Yatarak Kullanan Şahıs Yürekleri Ağza Getirdi

Motoru yatarak kullanan şahıs yürekleri ağza getirdiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Motoru yatarak kullanan şahıs yürekleri ağza getirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.
Olay İstanbul- Çanakkale karayolu üzeri Tekirdağ Ticaret Borsa'sı mevkiinde meydana geldi. Yolda motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan bir motosiklet sürücüsünün o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaybedildi. Yürekleri ağza getiren görüntülerde yatar vaziyette yolculuk yapan sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Bir süre motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan motosikletli daha sonra gözden kayboldu. Motoru Yatarak Kullanan Şahıs Yürekleri Ağza Getirdi Tekirdağ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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