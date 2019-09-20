Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri yaptı

Türk Hava Kurumu (THK) yangın söndürme uçağı, İstanbul'daki Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde temsili yangın söndürme uçuşu gerçekleştirdi. THK uçağı yaptığı temsili yangın söndürme uçuşunda saatte 200 km hızla 5.5 ton suyu işaretlenen alana bıraktı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçen ay İzmir'deki orman yangınlarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sarf ettiği, "Motoruna kuşlar yuva yaptığı için kullanılamadı" açıklamasını hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Bakan Pakdemirli'nin yanıtlaması için soru önergesi sundu.

'BEKİR BEY'İN BU ÇELİŞKİYİ AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ'

CHP'li Bakan, "İzmir'in dağları günlerce yandı, yangın üç ilçeyi kapladı, binlerce hektar alan kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarını bölgede bizzat takip ettim ve orada yaşanılanlara tanıklık ettim. Tarım ve Orman Bakanı ihmalleri görmezden geldi. Yangının söndürülmesi için seferber olmadı. Her açıklamasında manipülasyon yaptı ve THK'yı tartışmaya açarak konuyu dağıttı. Bekir Pakdemirli, 'hurda', 'motoru yok', 'uçamaz', 'sertifikalarına güvenmiyorum', 'benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor' diyerek, İzmir'de günler süren orman yangınında kullanmayı reddettiği, 'siyasetin oyuncağı olmuş' ithamlarında bulunduğu Türk Hava Kurumu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yürüttüğü TEKNOFEST'te gösteri yaptı. Örnek gösterilen THK uçakları, yaptığı temsili yangın söndürme uçuşunda saatte 200 km hızla 5.5 ton suyu işaretli alana bıraktı. Orman yangınında 'hurda' olan uçaklar, damadın festivalinde 'ülkemizin gururu' oluyor. Bekir Bey'in bu çelişkiyi açıklamasını bekliyoruz. İzmirliler olarak, THK'nın yangın söndürme uçaklarını İzmir'deki orman yangınında neden kullandırtmadığını bilmek istiyoruz!" diye konuştu. CHP'li Bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi de verdi.

?CHP'Lİ BAKAN PAKDEMİRLİ'YE ŞU SORULARI SORDU:

1-Geçen ay İzmir'de günler süren ve binlerce hektar alanın kül olduğu orman yangınlarında THK uçaklarının kullanılmamasının sebebi olarak 'hurda', 'motoru yok', 'uçamaz', 'benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor' diyerek açıklamıştınız. Ancak dün THK'nın yangın söndürme uçakları,Yönetim Kurulu Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın olduğu TEKNOFEST'te yaptığı temsili yangın söndürme uçuşunda saatte 200 km hızla 5.5 ton suyu işaretli alana bırakmıştır. Bu çelişkiyi nasıl açıklamaktasınız?

2-Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönettiği TEKNOFEST'te önek gösterilerek, temsili yangın söndürme uçuşu yaptırılan THK'nın yangın söndürme uçaklarını İzmir'deki orman yangınında kullandırtmamanızın sebebi nedir?

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos'ta İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklamasında, "Apronda altı tane uçak gözüküyor, üç tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış." demişti.