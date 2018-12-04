Motosiklet 2 Otomobile Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

04 Aralık 2018 Salı 15:20



04 Aralık 2018 Salı 15:20

OSMANİYE'de 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.Kaza, 23 Eylül günü Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Alt Geçit çıkışında meydana geldi. Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali için kente gelen Cuma Sağlamoğlu, dönüş için yola çıkıp, Bölge Trafik İstikametine ilerlerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen otomobile çaptı. Kontrolden çıkarak. refüjü aşıp karşı şeride geçen motosiklet, bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının mobese kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştığı sitede, Osmaniye'deki kaza anına da yer verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, her iki araçta da çarpmanın etkisiyle büyük hasarın oluştuğu görülürken, motosiklet sürücüsü Cuma Sağlamoğlu'nun ise kaskı ve koruyucuları sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü. - Osmaniye