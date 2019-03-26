Motosiklet Aksesuarlarının Öncüsü: Eyüpto

Motosiklet ekipmanları alanında faaliyet gösteren Eyüpto firmasının sahibi Eyüp Tosyalı, "10 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. ilk 4 yılı amatör olarak geçti son 6 yıldır profesyonel olarak Eyüpto firması adı altında Z-Dec markasıyla beraber geçti." dedi.

KOPYA ÜRÜNE KESİNLİKLE YER YOK

Firma sahibi Eyüp Tosyalı, "Kışlık ürünlerde diz örtüsü, elcik, maske gibi koruma ekipmanlarımız var. Yazlık ürünlerde kişiye özel, motora özel çantalar imal ediyoruz. Bütün tasarımlar kendimize ait, hiçbir kopya ürün kullanmıyoruz. Yan çantalar var. Ara çantalar var scooter motorlar için yapılmış. Gidon çantalar ve elcikler var. Hepsinin tasarımı bize ait." sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE GENELİNE HİZMET VERİYOR

Eyüp Tosyalı, "Kısa mesafelerde motorcunun kullanabileceği kışlık pantolon giymeden hızlı bir şekilde bacak ve diz korumalığı olan içi sıcak olan korumalar yapıyoruz. Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Sosyal medya ve internet üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilirler." diye konuştu.