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Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı

Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandıANTALYA - Manavgat Orhangazi Caddesi'nde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

29.08.2019 17:58
Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
ANTALYA - Manavgat Orhangazi Caddesi'nde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4599 sokakta meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Abdülkerim Çakmak'ın kullandığı 07 AGR 059 plakalı motosiklet, 4599 sokak ile Orhangazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet Ali Manav'ın kullandığı 07 J 0103 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.
Kazada yaralanan ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Abdülkerim Çakmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı

Motosiklet, Orhangazi, Manavgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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