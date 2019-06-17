17.06.2019 11:22
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Motosiklet arkasında, atı kilometrelerce koşturdu

Motosiklet arkasında, atı kilometrelerce koşturdu

Gaziantep'te motosikletle seyir halinde bulunan iki kişi, yularını tuttuğu atı sıcağın altında kilometrelerce koşturdu.

Gaziantep'te motosikletle seyir halinde bulunan iki kişi, yularını tuttuğu atı sıcağın altında kilometrelerce koşturdu.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi. Vatandaşlarca cep telefonuyla çekilen görüntüde motorun üstündeki iki kişiden biri atın ipini tutarak, kilometrelerce seyretti. Ana caddede kavurucu sıcağın altında kilometrelerce koşturulan at ve motosikletli şahıslar, şaşkın bakışlara da aldırış etmedi. Vicdansız sürücünün bu hareketine tepki gösteren vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan o görüntüyü kaydetti. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa

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