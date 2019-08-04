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Motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şahıs linç ediliyordu

Motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şahıs linç ediliyorduGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanan şahıs linç edilmekten son anda kurtuldu.

04.08.2019 13:01
Motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şahıs linç ediliyordu
Motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şahıs linç ediliyordu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanan şahıs linç edilmekten son anda kurtuldu. Şahıs polis ekiplerine teslim edildi.
Olay, sabah saatlerinde Nizip İlçesi meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti çalmak isteyen şüpheli, motosikletin sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin sahibi tarafından bir süre darp edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Motosiklet, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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