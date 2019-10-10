Haberler » 3. Sayfa » Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 yaralı

Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı Turgut Şala daha sonra seyir halindeki arabanın altında kaldı.

10.10.2019 10:56Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı Turgut Şala daha sonra seyir halindeki arabanın altında kaldı. Kazada Turgut Şala ölürken, bir kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükkarıştıran'dan Ahmetbey kavşağına 100 metre kala meydana geldi. Yolda yürüyen Turgut Şala ve Yusuf D. isimli şahıslara İsmail A. yönetimindeki motosiklet çarptı. Motosiklet çarpması sonucu savrulan Turgut Şala'ya bir de arkadan gelen Esin K. sevk ve idaresindeki 22 RS 064 plakalı otomobil çarptı ve üzerinden geçti. Turgut Şala olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan yaya Yusuf D. ile motosiklet sürücüsü İsmail A. olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan motosiklet ve araç sürücülerinin alkolsüz oldukları tespit edildi.

Yaya Turgut Şala'yı ezen bayan sürücü Esin K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, Motosiklet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:58 Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı
11:57 Yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza
11:56 Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama
11:56 Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
11:53 Para ve elma çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı
11:52 Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi
11:51 Anamur'da uyuşturucu operasyonu
10.10.2019 12:04:53